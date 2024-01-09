Üye Girişi
Haberler

Kütahya-İnegöl kara yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır araç trafiğine kapatıldı.

Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ağır araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulundu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya İnegöl Kara Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title