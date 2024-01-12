Kütahya-İnegöl kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.
Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar etkili oluyor.
Ağır tonajlı araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulunuyor.
Karayolları ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.