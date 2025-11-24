Haberler

Kütahya İl Özel İdaresinin 2026 Bütçesi Onaylandı

Güncelleme:
Kütahya İl Genel Meclisi, 2026 yılı için İl Özel İdaresinin 2 milyar 200 milyon liralık bütçe ve yatırım programını onayladı. Bütçe, 2025 yılına göre yüzde 30,95 artış gösterdi.

Kütahya İl Özel İdaresinin 2026 yılı için belirlenen 2 milyar 200 milyon liralık bütçe ve yatırım programı, İl Genel Meclisi üyelerince onaylandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi, 20 günlük bütçe maratonu sonunda İl Özel İdaresinin gelecek yıla ilişkin bütçe ve yatırım programını kabul etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, bütçe görüşmelerinin son toplantısına katılarak bütçenin 2025 yılına göre yüzde 30,95 artışla 2 milyar 200 milyon lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Kütahya'da işbirliği içinde güzel hizmetlerin yapıldığına işaret eden Işın, şunları söyledi:

"Her birimizin farklı düşünceleri, dünya görüşleri söz konusu olabilir. Bunlar elbette ki önemlidir, bunları muhafaza edebiliriz. Ama kamu yararı söz konusu olduğunda hepimizin bir araya gelmesi de çok önemlidir. Kütahya'da hiçbir ayrım yapılmaksızın her hizmet ihtiyaç duyulan her alana ulaştırılmaktadır. Özel İdaremizin kaynakları Kütahya'mızdaki 545 köyümüzün tümüne caridir, hiçbir tanesine ayrım yapmıyoruz. Bu bizim devlet geleneğimizin de bir geleneğidir."

Kütahya İl Özel İdaresi bütçesinin oldukça verimli bir bütçe olduğunu da kaydeden Işın, "Bizim kaynaklarımızın çoğu yatırıma gitmektedir. Bütçemizin yüzde 55 civarı yatırımlara harcanmaktadır. Geçtiğimiz yıl hazırladığımız bütçenin dışında da gerçekten çok güzel hizmetler yapıldı. İnşallah bu yılki bütçemizle de daha büyük, daha fazla hizmetler yaparız. Kütahya'mız hizmete layık olan bir yerdir." diye konuştu.

Muammer Özcura da hizmetlerin uygulanmasında destek olan Vali Işın'la, birlik ve beraberlik sağlanarak hizmet edilmesine katkı sunan meclis üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
