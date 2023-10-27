Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Sevgi Evi'ni Ziyaret Etti
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Çocuk Sevgi Evi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Cumhuriyetin 100.Yılı etkinlikleri çerçevesinde Çocuk Sevgi Evi ziyaret edildi.
Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerinin Kütahya Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ziyaretinde Sevgi Evinde kalan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel