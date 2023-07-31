Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekiplerinin Uygulama ve Kontrol Faaliyetleri Açıklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından 23-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan uygulama ve kontrollerde birçok suç unsuruna rastlandı. Yapılan çalışmalarda aranan şahıslar yakalanırken, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, sürücülere ve işletmelere de cezai işlem uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin 23-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında yaptığı uygulama ve kontrol faaliyetleri açıklandı.

Basın bültenine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği tarafından 23-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan uygulama ve kontrollerde, 14 aranan şahıs, 1 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalanırken, 2 kayıp şahıs bulundu. 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör 12 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 şarjör toplamda 22 adet fişek, 2 adet muşta, 2,29 gram esrar, 2.99 gram metamfetamin, 1.17 gram bonzai, 219 adet sentetik ecza, 1 adet payp ve 42 adet kesici alet ele geçirildi. 42 şahsa idari yaptırım tutanağı düzenlendi.16 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı, 135 ticari araç ve 320 motosiklet kontrol edildi.

2918 kanuna muhalefetten 4 sürücüye para cezası uygulandı. 57 şahsa 5326 sayılı kanuna muhalefetten idari işlem yapıldı.

61 işletme kontrol edilirken, 1 işletmeye 4207 sayılı kanuna muhalefetten işlem tesis edildi. 71 adet park ve bahçe denetimi yapıldı. Yapılan önleyici hizmet uygulamalarında 4 bin 650 şahıs 890 araç sorgulandı. - KÜTAHYA