Kütahya İHH, Hayırseverlerin Destekleriyle 55 Ülkede Kurban Kesimi Yapacak

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, hayırseverlerin destekleriyle temin edilecek bağış kurbanlarının Türkiye başta olmak üzere 55 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, hayırseverlerin destekleriyle temin edilecek bağış kurbanlarının Türkiye başta olmak üzere 55 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

Yenipazar, dernek binasında yaptığı açıklamada, Kurban Bbayramı öncesinde vekaleten kurban kesimi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Dernek olarak kurban bağış bedelini bu yıl 3 bin 700 lira olarak belirlediklerini aktaran Yenipazar, şunları kaydetti:

"Orta Doğu, Afrika, Orta ve Güney Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Avrupa olmak üzere buralardaki değişik ülkelerde inşallah bu sene de hayırsever kardeşlerimizin bize vekaleten emanet ettikleri ve emanet edecekleri kurbanları keseceğiz. Böylelikle oralardaki kardeşlerimize bu kurbanlarımızı ulaştırıp kurbanın asıl amacı olan insanlar ve Müslümanlar arasında kaynaşmayı sağlayacağız; hedefimizi bu."

Yenipazar, bağış bedelini kurbanları ulaştıracakları ülkelerin kurbanlık fiyatlarının ortalamasını alarak belirlediklerini, vekalet yoluyla kurban kesecek hayırseverlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.