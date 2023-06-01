Kütahya İHH'dan Mavi Marmara gazisinin eşine ziyaret

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, yönetim kurulu üyeleri ve İHH Tavşanlı Temsilcilisi Şerafettin İleri, Mavi Marmara gazisi merhum İlhan Dirgin eşi Havva Dirgin'i ziyaret etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İHH Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar, "Şanlı Mavi Marmara Barış Filosunun hareketinin 13. yıldönümünde Mavi Marmara gazimiz İlhan Dirgin ağabeyimizin kıymetli eşi Havva Dirgin ablamızı İHH Tavşanlı Temsilcilisi Şerafettin İleri ve İHH Kütahya Şubemizin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyarette bulunduk. 31 Mayıs Şanlı Mavi Marmara Barış Filosu Hareketi'nin yıl dönümü insanlığa barış yolunda umut olması temennisiyle İlhan Dirgin ağabeyimiz başta olmak üzere Marmara Barış Filosu şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyoruz" dedi. - KÜTAHYA