Kütahya haberleri! Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor - Haberler

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Kütahya haberleri! Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Kütahya haberleri! Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Kütahya haberler: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AA muhabirine, öğle saatlerinde Kışlademirli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Dündar, şunları kaydetti:

"Yangın yaklaşık bir hektar karaçam alanında etkili oldu. İhbarın hemen ardından bölgeye ulaşan 2 helikopter, 10 arazöz ve 5 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı."

Dündar, bölgede orman yangını riskinin arttığını, vatandaşların her zamankinden daha duyarlı olması çağrısında bulundu.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

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