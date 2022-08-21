Kütahya haberi | Kütahya'da menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Kütahya haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. İbrahim B. (46) yönetimindeki 26 GH 237 plakalı otomobil, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 22. kilometresinde yol kenarındaki menfeze devrildi. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Ayşe K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü İbrahim, eşi Necla (42), çocukları Zeynep Ahsen (8) ve Muhammed Said B. (5) ile Feyza Nur K. (13) ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ayşe K'nin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Muharrem Cin Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

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