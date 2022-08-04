Kütahya haberi... Kütahya'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Kütahya haberi... Kütahya'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kütahya haberi... Kütahya'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kütahya haberler: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3'er ay hapis cezası olan G.E. (45) ve H.Ç'nin (69), Tavşanlı'da bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda G.E ve H.Ç'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlüler, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Hisarcık Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

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