Kütahya haberi... Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Güncel Haberler Kütahya gündem haberine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 400 gram sentetik uyuşturucu ile 14 gram afyon sakızı ele geçirildi. Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 400 gram sentetik uyuşturucu ile 14 gram afyon sakızı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen N.R. ve F.S'yi takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu aracı ilçe girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 400 gram sentetik uyuşturucu ile 14 gram afyon sakızı ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Muharrem Cin Hisarcık Kütahya Gediz Güncel Haberler

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