Kütahya haber: Sayıştay Başsavcılığı'na, Msb Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş Atandı - Haberler

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Kütahya haber: Sayıştay Başsavcılığı'na, Msb Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş Atandı

Kütahya haber: Sayıştay Başsavcılığı'na, Msb Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş Atandı

Kütahya gündem haberi: Sayıştay Başsavcılığına, Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.

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Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Sayıştay Başsavcılığı'na atandı.

Altıntaş; Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı, Fikri Işık'ın da Milli Savunma Bakanlığı döneminde 28 Eylül 2016 tarihinde, Sayıştay Uzman Denetçi Bölüm Başkanlığı görevinden, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.

ANKA / Güncel

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