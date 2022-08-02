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Kütahya haber | Kütahya'dan Suriye'nin İdlib kentine yardım tırı gönderildi

Kütahya haber | Kütahya'dan Suriye'nin İdlib kentine yardım tırı gönderildi

Kütahya gelişmesine göre Kütahya'da, Suriye'deki savaş mağdurları için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, bölgeye gönderildi.

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Kütahya'da, Suriye'deki savaş mağdurları için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, bölgeye gönderildi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğince başlatılan kampanya kapsamında, hayırseverlerin destekleriyle bir tır dolusu yardım malzemesi toplandı.

Dernek Müdürü Şaban Başyiğit, yaptığı açıklamada, dernek olarak hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda bağışçılardan gelen yardım malzemelerini Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına da gönderdiklerini belirten Başyiğit, şunları kaydetti:

"Son yıllarda dünyanın ve ülkemizin de içinde bulunduğu birçok ekonomik zorluklara rağmen Kütahya İHH olarak il genelinde Kütahyalı ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak ve et dağıtımı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bugün de Suriye'deki fırınlarımızda un stoklarımızın tükenmesi sonucunda yaşanan krizi çözmek için başlatmış olduğumuz kampanyamız dahilinde Kütahyalı hayırseverlerimizin yoğun ilgisi sonucunda 78'inci yardım tırımızı gönderiyoruz."

Başyiğit, gönderilen tırda yaklaşık 1 milyon lira tutarında un, bakliyat, battaniye, mobilya ve giyim eşyalarının bulunduğunu bildirdi.

AA / Ramazan Doğan - Güncel

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