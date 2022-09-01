Kütahya gündem: Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Güncel Haberler Kütahya gündem haberine göre Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi. A.K'nin kullandığı 20 BAN 67 plakalı otomobil, Afyonkarahisar çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan İsmail Saraç'a (57) çarptı. Saraç'ın yaralandığı kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saraç müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Muharrem Cin İsmail Saraç Karahisar Kütahya Güncel Haberler

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