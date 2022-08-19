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Kütahya gündem haberleri... Kütahya'da hakkında yakalama kararı bulunan 277 kişi gözaltına alındı

Kütahya gündem haberleri... Kütahya'da hakkında yakalama kararı bulunan 277 kişi gözaltına alındı

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Kütahya haberler: Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan 277 kişiyi gözaltına aldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan 277 kişiyi gözaltına aldı.

Yunus timleri, yılın başından bu yana il genelinde yaptığı faaliyetlerde 27 bin 187 kişi ve 12 bin 10 araç sorguladı.

Bu kişilerden haklarında yakalama kararı bulunan 277 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalarda 66 ruhsatsız tabanca, 20 ruhsatsız tüfek, 55 kuru sıkı tabanca, 1 çalıntı araç, 4 çalıntı motosiklet, 199 kesici alet, 12 tarihi eser, 1417 kaçak sigara, 327 gram sentetik uyuşturucu, 98 gram esrar ve 207 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, uyuşturucu başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

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