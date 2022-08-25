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Kütahya gündem haberleri... Dumlupınar Şehitliği FPV dron ile görüntülendi

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Kütahya gelişmesine göre Dumlupınar Şehitliği'nin FPV dron ile çekilen görüntüleri Şehitlikteki anıtlar, sembolik şehit mezarları ve kitabeler ile şehitliğin çevresinin görüntüleri KÜTAHYA - Kurtuluş Savaşı boyunca tüm cephelerde şehit düşen vatan evlatlarının anısına, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kültür ve...

Dumlupınar Şehitliği'nin FPV dron ile çekilen görüntüleri

Şehitlikteki anıtlar, sembolik şehit mezarları ve kitabeler ile şehitliğin çevresinin görüntüleri KÜTAHYA - Kurtuluş Savaşı boyunca tüm cephelerde şehit düşen vatan evlatlarının anısına, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1992 yılında yaptırılan Dumlupınar Şehitliği FPV dron ile görüntülendi.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Dumlupınar Şehitliği, Üç Komutan Anıtı, Milisler Anıtı, 500 kişilik sembolik şehit mezarları ve kitabeleri, Şehit Baba-Oğul Anıtı, Mehmetçik Anıtı, namazgah ve şadırvandan oluşuyor.

Kaynak: AA / Zafer Şenokur - Güncel

Dumlupınar Kütahya Güncel Haberler

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