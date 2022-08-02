Kütahya gündem haberi: TAVŞANLI'DA 23 SÜRÜCÜYE 34 BİN 976 LİRA PARA CEZASI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polisin düzenlediği asayiş uygulamasında 847 kişi ile 249 araç sorgulanırken, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede kapsamlı bir denetim yaptı. Halkın yoğun olarak bulunduğu parklar, kafeteryalar, işlek cadde ve sokaklarda yapılan denetimlere 88 personel katılırken, 4'ü gezici 8 uygulama noktası kuruldu. İlçede 847 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunun yapıldığı uygulamada, biri kurusıkı 3 ruhsatsız tabanca ve 28 adet mermi ele geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 249 araç kontrol edilip, 23 sürücüye 34 bin 976 lira idari para cezası uygulandı, 7 araç ise trafikten men edildi. Kaçan alkollü bir sürücü ise ekipler tarafından kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.