Kütahya gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer, Kütahya Valiliği'ni ziyaret etti Açıklaması

Kütahya yerel gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktıklarını belirterek, bunlardan 1710'unu 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla şu ana kadar açtıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktıklarını belirterek, bunlardan 1710'unu 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla şu ana kadar açtıklarını bildirdi.

Kütahya Valiliği'ni ziyaret eden Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, bu ilde güçlendirme çalışmalarından büyük onarımlara, yeni okul yapımlarına kadar çeşitli başlıklarda Milli Eğitim Bakanlığının programında 606 milyon liralık yatırımın bulunduğunu söyledi.

Bakan Özer, Kütahya'ya ilave yatırımlar kazandırıldığını dile getirerek, "Bugünkü değerlendirmemizde 490 milyonluk ilave bir yatırımı Kütahya'mıza kazandırdık. Ayrıca, okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıklarıyla ilgili 22 milyonluk bir ödemeyi okullarımızın tamamına gönderdik. Dolayısıyla bugünkü ziyaretimizle Kütahya'nın 606 milyon liralık yatırımını 1 milyar 118 milyon liraya çıkartmış bulunuyoruz. Bu yatırımların Kütahya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Özer, ülke genelinde okulların güçlendirilmesi çalışmalarına ağırlık verdiklerini hatırlattı.

Türkiye'de okulların depreme dayanıklılıklarıyla ilgili çalışmaların tamamlandığını aktaran Özer, "Güçlendirme çalışmalarını hızlı bir şekilde nihayetlendiriyoruz. İnşallah Türkiye'nin büyük bir kısmında teknik bir aksaklık olmazsa güçlendirme çalışmalarını nihayete erdireceğiz." bilgisini verdi.

Bakan Özer, bu bağlamda Kütahya'da kalan 29 okulun da yıl sonuna kadar güçlendirme çalışmalarının tamamlanacağını anlattı.

"Bu dönem ağırlığımızı okul öncesi eğitime verdik"

Okul öncesi eğitime de büyük önem verdiklerini ifade eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığı son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 90'ın üzerine çıkartmasına rağmen okul öncesinde istediğimiz noktada değildik. Dolayısıyla bu dönem ağırlığımızı okul öncesi eğitime verdik. Tüm Türkiye'de, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlatmış olduğumuz seferberlik kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. Şu ana kadar 1710 anaokulunu tüm Türkiye'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla açmış bulunmanın mutluluğunu taşıyoruz. Yaklaşık 14 bin 80 daha ana sınıfı açtık. Dolayısıyla ilk kez bu kadar kısa süre içerisinde okullaşma oranlarında çok ciddi bir artışa yol açtık. Yani 6 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 78 iken bugün itibarıyla bu oran yüzde 94'e çıktı. Gerçekten çok kısa süre içerisinde tüm Türkiye'de seferberlik kapsamında çalışmalarımızı hızla tamamlayarak Türkiye'nin okul öncesiyle ilgili eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili çok önemli bir aşama kaydetmesine arkadaşlarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayeleriyle ulaşmış olmanın da büyük mutluluğunu duyuyoruz."

Özer, 2022 yılı sonuna kadar 3 bin anaokulunu tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bütçeyle ilgili sıkıntılarının olmadığını anlatan Özer, "İnşallah tüm Türkiye'ye sadece 3 bin anaokulu değil belki 3 binin de üzerinde anaokulunu yaptığımızı ve eğitime kazandırdığımızın müjdesini paylaşacağız. Bu çerçevede ikisi özel eğitim anaokulu olmak üzere Kütahya'mıza ilave 7 anaokulu yapacağız. Bunlardan 5'i merkezde, ikisi Tavşanlı'da inşa edilecek." diye konuştu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, ziyaretin ardından Bakan Özer'e porselen tabak ve vazo hediye etti.

Ziyarette, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile diğer ilgililer hazır bulundu.