Haber : Kütahya gündem haberi... Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya gündem haberi... Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Kütahya gündem haberi... Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Kütahya yerel gündem haberine göre Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kentte satmak için uyuşturucu getirdiği belirlenen F.A. ve R.B'yi takibe aldı.

Ekipler, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen zanlıların çanta ve üst aramasında 573 sentetik ecza ile yaklaşık 1,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılardan F.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı R.B. ise serbest bırakıldı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title