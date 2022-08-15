Kütahya gündem haberi... Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı Kütahya yerel gündem haberine göre Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kentte satmak için uyuşturucu getirdiği belirlenen F.A. ve R.B'yi takibe aldı. Ekipler, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen zanlıların çanta ve üst aramasında 573 sentetik ecza ile yaklaşık 1,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılardan F.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı R.B. ise serbest bırakıldı. Güncel AA / Muharrem Cin Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güncel Haberler

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