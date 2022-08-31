Kütahya gündem haberi... Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Güncel Haberler Edinilen Kütahya haberine göre Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. İlçede aniden başlayan fırtına, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu. Domaniç-Tavşanlı kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Domaniç Belediyesine bağlı ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bazı evlerin zemin katlarında ise su baskını yaşandı. Ev sahipleri kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Güncel Kaynak: AA / Serdar Yiğit Hisarcık Fırtına Domaniç Kütahya Güncel Haberler

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