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Kütahya gündem haberi... Kütahya'da bağ evinde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

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Kütahya gündem haberi... Kütahya'da bağ evinde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Kütahya gündem haberine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav merkez yakınındaki bir bağ evinde uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 27 kilogram kubar esrar ile 320 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan V.T. ve E.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

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