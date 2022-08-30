Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya gündem: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Kütahya gündem: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı

Kütahya bölgesinden gelen habere göre Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın bu akşam saat 20.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Balıkesir Bilecik Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title