Kütahya gündem: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı

Kütahya bölgesinden gelen habere göre Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın bu akşam saat 20.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.