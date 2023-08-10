Kütahya Gençlik Spor İl Müdürü İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne atandı
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Kütahya Gençlik Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Can, 2021 Aralık ayından bu yana Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapıyordu.
Kütahya Gençlik Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine atandı.
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Kütahya Gençlik Spor İl Müdürü Tahir Emre Can atandı. Atama kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Evli ve iki çocuk babası olan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, 2021 Aralık ayından bu yana Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapıyordu.
İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'in görevden alınmasının ardından İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Reşit Akçalı vekalet ediyordu. - İZMİR