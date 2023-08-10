Kütahya Gençlik Spor İl Müdürü İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne atandı

Kütahya Gençlik Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Can, 2021 Aralık ayından bu yana Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapıyordu.