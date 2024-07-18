Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına helikopter desteği

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri'ne ait 2 adet T-70 ve 2 adet CH-47 tipi helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Kütahya Gediz'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet T-70 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" denildi.