Kütahya Gediz'de Orman Yangını Çıktı

Kütahya Gediz'de Orman Yangını Çıktı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Gediz ilçesinde ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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