Kütahya Gazeteciler Birliği'nden Yeşilay'a ziyaret

Kütahya Gazeteciler Birliği, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Necmettin Kuru'yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, bağımlılıkla mücadele projeleri ve toplum sağlığına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kütahya Gazeteciler Birliği yönetimi, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Necmettin Kuru'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Yeşilay Kütahya Şubesi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından göreve gelen Necmettin Kuru'yu Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay ve yönetim kurulu üyeleri Muharrem Cin, Ramazan Doğan ile Coşkun Çakmak, ziyaret ederek yeni dönem çalışmaları için başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, Yeşilay'ın Kütahya'da yürüttüğü bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve gelecek dönem projeleri ele alındı.

Görüşmede, toplum sağlığını korumaya yönelik projelerin halka aktarılmasında basının üstlendiği kritik rol vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Necmettin Kuru, Kütahya halkının sağlığı ve huzuru için şehirdeki tüm kurum ve kuruluşlarla eş güdüm içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
500

