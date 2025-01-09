Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaçay, mesajında, günümüz teknolojisinin gazetecilik mesleğine büyük katkılar sağlasa da kontrolsüz olan sosyal medya mecralarının mesleğe çeşitli zorluklar yaşattığını bildirdi.

Basın mensuplarının sorumluluk bilinciyle görev yaptığını belirten Kocaçay, şunları kaydetti:

"Gazeteciler olarak bu mesleğe emek veriyoruz. Bize gelen her bilgiyi resmi kaynaklardan teyit ederek yayınlıyoruz. Çünkü bizlerin gerek şahsi, gerekse temsil ettiğimiz medya kuruluşlarının yasal sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukların yanı sıra sahada aktif çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımızın birçoğunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartları ya da temsil ettiği medya kuruluşu tarafından verilen basın kartları bulunmaktadır. Her birimiz yasal sorumluluklarımızın farkında olarak ciddiyetle işimizi yapıyoruz."