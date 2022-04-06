KÜTAHYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI - Haberler

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KÜTAHYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulundu.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde oluşturulan mobil kan bağışı merkezindeki kampanyaya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve yaklaşık 100 emniyet personeli destek verdi. Emniyet Teşkilatı'nın 177. yılını tebrik ederek sözlerine başlayan Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin, duyarlı davranışlarından dolayı kampanyaya destek veren polislere teşekkür etti. Ramazan ayı dolayısıyla kan bağışında yaşanan düşüşe dikkat çeken Tekin, 'Bu düşüş nedeniyle kan toplama araçlarımız şehrin farklı noktalarında iftar sonrası hizmet veriyor. Kan bağışında bulunmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz' dedi.

KÜTAHYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

KÜTAHYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

KÜTAHYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kan Bağışı, Kızılay, Kütahya, Güncel, Haberler

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