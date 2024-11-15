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KÜTAHYA Emine öğretmen, korkarak gelip ağlayarak ayrıldığı köye 49 yıl sonra geri döndü

KÜTAHYA Emine öğretmen, korkarak gelip ağlayarak ayrıldığı köye 49 yıl sonra geri döndü
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EMEKLİ öğretmen Emine Bayılmış Silek (69), 49 yıl sonra ilk görev yeri olan Kütahya'nın Domaniç ilçesi Muratlı köyüne gitti.

EMEKLİ öğretmen Emine Bayılmış Silek (69), 49 yıl sonra ilk görev yeri olan Kütahya'nın Domaniç ilçesi Muratlı köyüne gitti. Şehit öğrencisinin kabrini ziyaret edip, ilk öğrencileri ile buluşan Silek, korkarak geldiği çamurlu köyden ağlayarak ayrıldığını anlattı. Silek, Ancak ilk göz ağrım Muratlı köyü ve ilk öğrencilerimi hiç unutamadım. Hepsini hatırlıyorum dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Emine Bayılmış Silek, 1975 yılında sınıf öğretmeni olarak Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyüne atandı. Silek, burada 3 yıl görev yaptıktan sonra, ilk görev yeri olan Muratlı İlkokulu'ndan başka bir okula atandı. 2000 yılında emekli olan Silek, irtibatı koparmadığı ilk görev yerindeki öğrencilerinin davetiyle, kendisi gibi sınıf öğretmeni olan eşi Cevdet Silek (69) ile Muratlı köyünü ziyaret etti. Öğretmen Silek, 49 yıl sonra geldiği köyde ilk olarak 1984 yılında Şırnak'ta terör örgütü PKK saldırısında şehit olan öğrencisi İbrahim Bozbey'in mezarını ziyaret etti.

'KÖYÜN YOLU YOKTU'

Köyün girişinde bulunan şehitlikte öğrencisinin kabrini ziyaret eden Silek, daha sonra Muratlı İlkokulu'nda ilk öğrencileri ile buluştu. Yıkılıp, yeniden yapılmasının ardından, eğitim-öğretime devam edilen okulun girişinde kendisini öğrencilerinin beklediğini gören Silek, duygusal anlar yaşadı. İlk öğrencileri ile yeniden okul sıralarında buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Silek, 1975 yılında Muratlı köyüne geldim. O yıllarda köyü, kuş uçmaz kervan geçmez, derenin içinde, çamurlu bir köy olarak hatırlıyorum. Köye geldiğimde, köyün yolu yoktu. Köyden ilçe merkezine, çamurlu yollardan yaya olarak ulaşım sağlardık dedi.Öğrencileri ile 49 yıl öncesine dönen Emine Bayılmış Silek, kendisi gibi öğretmen olan Cevdet Silek ile evlendikten sonra da köyde kalmak için mücadele ettiklerini, ancak mecburi hizmet nedeniyle başka bir ile tayininin çıktığını söyledi.

'BENİ ÇOK GÜZEL KARŞILADILAR'

Korkarak geldiği çamurlu köyden ağlayarak ayrıldığını anlatan Silek, 1975 yılında Muratlı köyünde, ilk göreve başladığım yerdeyim. Bugün öğrencilerimle buluşma günümdü. Bütün öğrencilerim beni çok güzel karşıladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerime, beni davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Köye ilk geldiğim zaman, 'Annem ve babam beni hangi cesaretle, o yıllarda böyle bir köye bırakıp gitti' demiştim. Sonraki yıllarda, eşimle birlikte aynı köyde kalmaya çalışsak da olmadı. Anadolu'nun her yerine giderek, hizmet verdim. Ancak ilk göz ağrım Muratlı köyü ve ilk öğrencilerimi hiç unutamadım. Hepsini hatırlıyorum diye konuştu.

Haber-Kamera Mustafa YİĞİT DOMANİÇ (KÜTAHYA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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