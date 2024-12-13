Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen panelde yapay zeka konuşuldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) desteklenen "Zaferin İzinden Geleceğe: Kütahya'da Yapay Zeka ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Projeleri için Hazırlık, Değerlendirme ve Proje Yönetim Süreçleri" paneli düzenlendi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, panelin açılış konuşmasında, eğitim öğretimi sürdürmenin yanı sıra yeni bilgiler ve buluşlara yol açacak çalışmalar yapmak ve elde ettikleri bu bilgileri toplumla paylaşmak amacında olduklarını söyledi.

Üniversitede yapay zeka alanında çalışmalar yaptıklarını belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Biz de üniversitemizde özellikle mühendislik fakültemiz ve fen edebiyat fakültemizin yaptığı çalışmalarla bu alanda kendimizi hazır görmek istiyoruz, hazırlamak istiyoruz ve eğitim öğretimde yapay zeka ne ölçüde kullanılabilir, kullanılır mı, kullanılmaz mı tartışmaları bir anda devam ediyor ama bu bir vakıa. Öğrencilerimiz, yapay zekayı çok seri bir şekilde kullanıyor. Bazı hocalarımız kullanıyor. Bazı idareciler kullanıyor. Neticede ben yapay zekayı bir büyük bir ansiklopedi olarak görüyorum. Bütün bilgiyi toplamış, üretilen bilgiyi kendi içinde yorumlama kabiliyetini geliştirmiş bir platform olarak görüyorum."

Kızıltoprak, yeni bilgiler eklenmez ise yapay zekanın da sınırlı kalabileceğine dikkati çekti.

Yapay zekanın mevcut bilgilerden yeni bilgiler üretebildiğini anlatan Kızıltoprak, "Dolayısıyla bütün akademisyenlerimize yaptıkları çalışmalarda yapay zeka bir katkı sağlayacak ama biz akademik çalışmaları durdurursak duraklamış oluruz, sürdürmeliyiz, daha hız kazandırmalıyız. Elde ettiğimiz verilerin yapay zeka vasıtasıyla daha kesin ve net bir şekilde sağlamasını alabiliriz. Kısacası bu yapay zekanın hiçbir şekilde korkmadan, ürkmeden öğretim üyelerimiz tarafından kullanılması taraftarıyım." ifadelerini kullandı.

"AA olarak daha çok yapay zekayı tavsiye mekanizması olarak kullanıyoruz"

Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Yakup Şıvka da AA'nın birçok alanda yapay zekayı kullandığını dile getirdi.

AA'nın yapay zekayı daha çok tavsiye mekanizması olarak kullandığını belirten Şıvka, şunları kaydetti:

"Yazı kısmından haber üretimine yapay zekayı çok rahat kullanabilirsiniz. Zaten bütün süreçlerde şu anda yapay zeka kullanılıyor. Haber üretiminden redaksiyon süreçleri, düzenleme süreçleri, yayın süreçleri, yayın sonrası hangi mecralarda yayımlandığının takibi anlamında da her alanda yapay zekayı kullanmak mümkün. AA olarak daha çok yapay zekayı tavsiye mekanizması olarak kullanıyoruz. Yapay zeka ile verilerden haber üretilebiliyor. Özellikle spor haberlerinde çok yoğun görürsünüz."

Şıvka, redaksiyon süreçlerinde özellikle haberin doğruluğu, imla kılavuzuna, 5N1K kuralına uygunluğu, anlatım bozukluğu gibi bütün kontrollerin artık yapay zekayla çok daha rahat yapılabilir durumda olduğunu söyledi.

Yapay zekanın görsel alanda da çok kullanılabileceğini ifade eden Şıvka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fotoğrafın tanınması, betimlenmesi, yüz tanıma, nesne tanıma, yasaklı nesnelerin bulunması, çıplak ve benzeri gibi konuların bulunması, otomatik mozaikleme yani şu an programlarla yapabildiğimiz, özellikle çizim programlarıyla yapabildiğimiz birçok işi yapay zekayla hiçbir program bilgisi olmadan yapabilmek mümkün hale geldi. Artık muhabirlerimizden böyle grafik bilgileri yerine yapay zeka kullanım bilgilerini arıyoruz."

"AA olarak yapay zeka alanında yerli ve yabancı firmalarla çalışıyoruz"

Anadolu Ajansı olarak alanında uzman birden fazla firmayla çalıştıklarını anlatan Şıvka, "Özellikle bu alanda öncü olan Microsoft, Google gibi global yapay zeka üreticileri ile çalışıyoruz. Bunun yanında yerli firmalarımızdan Baykar'ın T3 Vakfı da yine yapay zeka alanında çalıştığımız kurumlar arasında. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile bir proje başlattık. AR-GE merkezi olmamız hasebiyle onlarla yüz tanıma üzerine bir model çalışıyoruz ve şu anda bitmiş durumda. İçeriye entegrasyon yapıyoruz. Burada yüzlerin önce tanınması, sonra kategorize edilmesi, birleştirilmesi. Sonra etiketlendiği zaman da artık tüm arşivin bu veriyle etiketlenmesi kısmı çok önemli çünkü AA'nın 50 milyon civarında bir arşivi var." diye konuştu.

Şıvka, AA'nın paydaş olduğu çalışmalarla yerli ChatGPT benzeri çalışmanın da yapıldığını ifade etti.

"AA, teyit mekanizması diye bir editörlük kurdu"

Yapay zekanın yıkıcı etkisine de değinen Şıvka, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle manipülatif haber içerik üretimi konusunda eskiden tapeler vardı. Şimdi yapay zeka videoları önümüze çıkıyor ve gerçekten de hiç ayırt edilemiyor. O nedenle AA, teyit mekanizması diye bir editörlük kurdu. Benzer bir oluşum İletişim Başkanlığında da var. Şu anda sadece kendi haberlerimizi değil internette dolaşan videoları, haberleri alıp bunlar gerçekten doğru haber mi, doğru video mu? Bunları araştırıyoruz ve doğrusu nedir yayımlamaya çalışıyoruz."

Programda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, "Yapay zeka fırsatları ve tehditleri", İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Naci Efe, "Üniversite iş dünyası modeli ve değişen dünyada girişimcilik", Biruni Üniversitesinden Sezgin Erzan da "Proje üretme ekosisteminde yapay zeka kavramları" konusunda konuşma yaptı.