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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Çocuk Şenliği Düzenlendi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen çocuk şenliğinde minikler eğlendi. Şenliğe öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri katıldı. Şenlik, tiyatro gösterimi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) eğitim gören öğretmen adayları tarafından düzenlenen çocuk şenliğinde minikler gönüllerince eğlendi.

DPÜ Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen 1. Çocuk Şenliği'ne okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Vekili Aydın Börü, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, çocuk şenliğine katılarak onların mutluluğuna ortak olmanın sevincin yaşadıklarını söyledi.

Öğretmenlerin toplumların yol göstericileri olduğunu belirten Börü, şunları kaydetti:

"Bizim aslında toplumumuzu inşa eden gerçek liderlerimiz öğretmenlerimizdir. Çünkü öğretmenlerimiz bizlere kılavuzluk ediyorlar. Hepimiz çocukluğumuzda okula gittiğimizde ilk gördüğümüz rol modellerimiz öğretmenlerimiz. Çocukların gelişmesinde ve olgunlaşmasında en büyük katkı sunanlar öğretmenleridir. Öğretmen adaylarımız mezun olduktan ve ülkemizin, belki de dünyanın farklı bölgelerinde görev aldıklarında bir insan yetiştirmenin mutluluğunu yaşayacaklar."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da üniversite olarak öğrenci etkinliklerine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Bütün fakültelerin başarılı çalışmalar yaptığını, Eğitim Fakültesi'nin çocuk şenliği etkinliğiyle bunun öncüsü olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, "Bütün akademisyenlerimizi, öğretmenlerimizi, öğretmen adaylarımızı kutluyorum. Burada harika bir atmosfer oluşturdular. Geleceğin teminatı olan gençlerimizi kampüsümüzde ağırlamaktan son derece memnunuz. Kampüsümüz çocuk sesleri ile doldu. Bizler de bu anlamda güzel bir gün yaşıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da birer konuşma yaparak ortaklaşa yapılan etkinlik hakkında bilgiler verdi.

Yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı çocuk şenliği etkinliği, tiyatro gösterimi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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