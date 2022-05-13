Kütahya DPÜ'de anne ve adaylarına yönelik eğitim programı başlatıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), anne ve adaylarına çeşitli konularda eğitim vermeye başladı.

DPÜ'nün "Anne Üniversitesi" programına katılan 30 anne ve adayına, alanında uzman akademisyenler tarafından pozitif psikoloji, çocuk istismarı ve akran zorbalığı, etkili konuşma, afet farkındalığı ve ilk yardım, medya okuryazarlığı konularında dersler verilecek ve seramik-torna atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Projeye katılan anne ve adaylarına ilk ders DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından verildi.

Uysal, AA muhabirine, amaçlarının üniversite okuma imkanı bulamayan annelere her konuda yardımcı olmak olduğunu söyledi.

İlk dersin pozitif psikoloji olduğunu ve çok keyifli geçtiğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Bu proje sadece burada kalmayacak. Görünen o ki ileriye doğru bir baba üniversitesini de hayata geçireceğiz, babalara da eğitim vereceğiz. Ben şuna inanıyorum; her şeyin başı eğitim. Eğitimle halledilemeyecek hiçbir problem yoktur. Bu amaçla da 'daha fazla eğitim' diyeceğiz. Tüm imkanlarımızı yani gerek insan kaynaklarımızı gerekse altyapımızı kullanacağız. Biz de büyük bir üniversiteyiz ve bütün bilim dallarında eğitim elemanlarımız var. Bütün birikimlerimizi insanlara aktaracağız."

İki çocuk annesi Ayla Alan da üniversiteye ailesinin izin vermemesi nedeniyle gidemediğini ve eğitimde yer almaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Filiz Çevik ise hayali olan bir projeye katıldığını, babalar için de benzer bir programın hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Proje, 9 Haziran'da düzenlenecek diploma ve mezuniyet töreni ile sona erecek.