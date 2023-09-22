Kütahya'dan Eskişehir'e 125 Bin TL Değerindeki Kabloyu Çalan 4 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'dan Eskişehir'e gelerek 125 bin TL değerindeki bin 500 metre kabloyu çalan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Yukarıkartal Mahallesi'nde meydana gelen ve piyasa değeri yaklaşık 125 bin TL olan bin 500 metre kablonun çalındığı olay ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayını, 2 ayrı araç ile Kütahya'dan Eskişehir'e gelen 4 şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Çalınan kabloların ise Kütahya'da bulunan bir hurdacıya satıldığı tespit edildi.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması ve çalınan malzemenin ele geçirilmesi amacıyla Kütahya'da tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan hurdacı yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda, 1 adet kablo kesme makası ile 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, 'Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı' ile 'Suç Eşyasını Satın Alma' suçları çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Çalıntı malzemeleri satın alan hurdacı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR