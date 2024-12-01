Kütahya'dan 193 Kişilik Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kütahya'da, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ziyareti gerçekleştirecek 193 kişilik umre kafilesi düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

Ziraat Mahallesindeki semt pazarı alanında 193 kişilik kafile için tören düzenlendi.

Törene İl Müftü vekili Bahtiyar Kargıoğlu, müftü yardımcısı Tahsin Ekim, müftülük personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kargıoğlu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu törende yaptığı konuşmada, tüm umre yolcularına hayırlı ibadetler diledi.

Umre kafilesinin 23 günlük program dahilinde kutsal toprakları ziyaret edeceğini belirten Kargıoğlu, "Bugün toplam 193 kardeşimizi kutsal topraklara uğurluyoruz. Umre ibadeti çok özel bir ibadet. Mekke-Medine hasretini dindirir. Vahyin indiği toprakları hissetmemizi ve kutsal mekanların bereketini yaşamamızı sağlar. Günahlarımızdan arınmamızı, ahdimizi yenilememize imkan verir." dedi.

Kargıoğlu, umrecilerin kafileler halinde uğurlanmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Umre kafilesi, tören sonunda dualarla yolcu edildi.