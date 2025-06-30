Kütahya'daki Tüp Patlamasında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Kütahya'da, tüp satışı yapılan bir iş yerindeki patlamada yaralanan 8 kişiden biri daha hayatını kaybetti.

Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satılan bir iş yerinde patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan ve Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Saadettin Yenilmez (45), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yenilmez'in ağabeyi Abdullah Yenilmez'in (51) tedavisi, Bursa Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Tüp satışı yapılan iş yerinde, 25 Haziran'daki patlama sonrası yangın çıkmıştı. Olayda iş yeri sahibi Saadettin Yenilmez, ağabeyi Abdullah Yenilmez ve yanlarındaki Süleyman Sarıer ile yoldan geçen 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan Sarıer, 27 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.