Kütahya'daki Tüp Patlamasında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

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Kütahya'da meydana gelen tüp satışı yapılan bir iş yerindeki patlamada yaralanan 8 kişiden biri daha yaşamını yitirdi. Saadettin Yenilmez, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'da, tüp satışı yapılan bir iş yerindeki patlamada yaralanan 8 kişiden biri daha hayatını kaybetti.

Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satılan bir iş yerinde patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan ve Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Saadettin Yenilmez (45), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yenilmez'in ağabeyi Abdullah Yenilmez'in (51) tedavisi, Bursa Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Tüp satışı yapılan iş yerinde, 25 Haziran'daki patlama sonrası yangın çıkmıştı. Olayda iş yeri sahibi Saadettin Yenilmez, ağabeyi Abdullah Yenilmez ve yanlarındaki Süleyman Sarıer ile yoldan geçen 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan Sarıer, 27 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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