Kütahya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kütahya'da iki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, 6 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, 6 kişi yaralandı.

Murat Musa A. yönetimindeki 34 PM 2130 otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 18. kilometresinde aynı yönde giden Mehmet K'nin kullandığı 26 US 516 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller şarampole devrildi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki biri çocuk 4 kişi, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.