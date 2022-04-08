Kütahya'da suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kütahya'da suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Kütahya'da suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kütahya'da suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, birlikte hareket edip silahlı olaylara karışarak korku saldıkları ve yağma suçunu işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 4 tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "yağma" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B.E. ve F.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'da suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Kütahya'da suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Kütahya'da suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

AA / Muharrem Cin - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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