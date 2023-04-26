Kütahya'daki silahlı çatışmanın 9 şüphelisi adliyeye sevk edildi

KÜTAHYA'da, alkollü eğlence mekanında Ali Üyüklü'nün (43) yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı iki grup arasında kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, pazar gecesi Vefa Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ali Üyüklü hayatını kaybederken, Ö.Ç. (35), B.K. (26) B.T. (25) ve M.T. (29) ise yaralandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma kapsamında F.M. (23), B.E. (29), N.K. (28), M.Y. (39), M.B.K. (26), E.A. (32) S.K., B.K. (66) ve Y.E. (48) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tüfek, tabanca ve kurusıkı silah ele geçirildi.Emniyette ifadeleri alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Ali Üyüklü ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, memleketi Isparta'da toprağa verildi.