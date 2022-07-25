Kütahya'daki orman yangınında 2'nci gün; müdahale sürüyor

KÜTAHYA'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında dün çıkan orman yangını sürüyor. Yangına 28 helikopter, 6 uçak, 75 arazöz, 25 su taşıma aracı, 35 itfaiye, 6 dozer ve 850 personel ile müdahale ediliyor.

Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında dün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın nedeniyle Küreci köyü boşaltıldı. Yangına havadan müdahale, gece boyunca gece görüşlü helikopterlerle yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diğer helikopterler de çalışmalara katıldı.

Yangına şu anda 28 helikopter, 6 uçak, 75 arazöz, 25 su taşıma aracı, 35 itfaiye, 6 dozer ve 850 personel ile müdahale ediliyor.