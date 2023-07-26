Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Gevrekler köyü yakınlarındaki orman yangınına 3 saattir havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına arazözler, su ikmal araçları, dozerler ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediyor. Vatandaşlar da yangının yayılmasını önlemek için çaba sarf ediyor.

Kütahya'daki orman yangınına müdahale 3 saattir sürüyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Gevrekler köyü yakınlarındaki orman yangınına 3 saattir havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangına, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, su tankeri ve 5 yer ekibi olmak üzere 220 personelle müdahale sürüyor. Yangına bir helikopterinde havadan söndürme çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

Bu arada, yangın bölgesinin bulunduğu yakın köylerde vatandaşların evlerine girmemeleri hususunda uyarılarda bulunuluyor.

Gevrekler köyünün mezarlığına kadar ulaşan alevler vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, mazerlerin zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti.