Kütahya'daki Beşkarış Barajı'nda 'Turna Balığı Yakalama Yarışması' başladı

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya Sportif ve Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KÜSABDER) tarafından Beşkarış Barajı'nda düzenlenen Turna Balığı Yakalama Yarışması'nın ilk etabı olan bot kategorisi başladı.

Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kütahya Valiliğinin himayesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış köyü yakınındaki baraj bölgesine gelen katılımcılar kamp kurdu.

Türkiye'nin birçok ilinden çok sayıdaki yarışmacı, botla baraja açılarak en büyük ve en ağır turna balığını tutmak için yarıştı.

Avlanan balıklar, boy ve ağırlık ölçümlerinin ardından sürdürülebilir balıkçılığın devamı için yeniden suya bırakıldı.

KÜSABDER Başkanı Mustafa Sezer, gazetecilere, bot kategorisinde 46 takımın yarıştığını söyledi.

Özellikle gençlerin kötü alışkanlıklar yerine amatör balıkçılık gibi güzel bir hobi edinmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Sezer, şöyle devam etti:

"Yarışmamızı pandemi nedeniyle bir süredir yapamıyorduk. Salgının hafiflemesiyle bu yıl yeniden yarışmamızı düzenliyoruz. Yarışmamızla amacımız; şehrin stresinden ve karmaşasından sıkılan insanları doğa ile buluşturmak ve insanlar arasında kaynaşmayı sağlamak. Diğer yandan yarışma alanımız aynı zamanda Büyük Taarruz'un gerçekleştiği topraklar içinde yer alıyor. Bu vesile ile buraları da tanıtmak istiyoruz."

Sezer, yarın yapılacak kıyıdan olta ile balık yakalama kategorisine ise 148 yarışmacının katılacağını aktardı.

Yarışmaya ailesiyle katılan Zehra Betül Yılmaz, amatör balıkçılığı çok sevdiklerini dile getirerek, "Yıllardır babamla amatör olarak olta balıkçılığı yapıyoruz. Bugün de yarışmaya katılalım istedik. Burada hem kamp yapıyoruz hem de balık tutmanın keyfini yaşıyoruz." dedi.

Naci Demirci de Bursa'dan geldiğini, yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu anlattı.

Etkinliği izlemek için Eskişehir'den ailesiyle gelen Sabriye Başaran ise yaklaşık 25 yıldır amatör balıkçılıkla uğraştıklarını ifade ederek, organizasyonu çok başarılı bulduklarını belirtti.

En çok ve en büyük balık yakalayan yarışmacılara para ve çeşitli hediyeler verilen yarışma yarın sona erecek.