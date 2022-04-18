KÜTAHYA'DAKİ 4 MUHTARA 'MAGANDA' SORUŞTURMASI

KÜTAHYA'da katıldıkları düğünde havaya tabancalarla ateş açıp, oynayan 4 köy muhtarının görüntüleri ortaya çıktı. Tabancalara el konulurken, muhtarlar hakkında 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Kentte köy muhtarları Cevdet K. (49), Arif Ö. (58), Süleyman B. (48) ve Kamil E. (40), geçen ekim ayında bir köy meydanındaki düğüne katıldı. Bir süre sonra oyun oynamak için ayağa kalkan 4 muhtar, bellerinden çıkarttıkları tabancalarla havaya ateş açtı. Silah sesleri ile bölgeye gelen jandarma ekipleri, muhtarlara valilik emir ve yasaklarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 2 bin 135 lira idari pari cezası kesti. Ayrıca 4 ruhsatsız silah ile 6 kurusıkı tabancaya el konuldu.

Savcılık talimatıyla jandarmada ifadeleri alınan Cevdet K. (49) Arif Ö. (58), Süleyman B. (48) ve Kamil R. (40) hakkında 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamasıyla da soruşturma başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Muhtarların köy düğünde havaya ateş ettikleri anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde muhtarların düğün alanında oynadıkları sırada bellerinden çıkardıkları tabancalarla havaya ateş ettiği, daha sonra ise oynamaya devam ettikleri görüldü. Başka bir görüntüde de muhtarların yerde çömeldikleri sırada köylülerden birinin belinden çıkardığı tabanca ile havaya ateş ettiği, yanına gelen birinin uyarısıyla da tabancayı saklayıp uzaklaştığı yer aldı.