Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Tren Garı Kavşağı'nda 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Efe Sakarya (19), ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazada yaralanan Sakarya ile 3 kişi, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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