Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir tır ve 5 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Kütahya'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gelmekte olan bir tır ve 5 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA