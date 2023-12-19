Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir tır ve 5 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kütahya'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gelmekte olan bir tır ve 5 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA