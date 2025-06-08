Kütahya'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Kütahya'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı, 2'si ağır yaralı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜTAHYA'da, kırmızı ışıkta 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışanlar itfaiye tarafından kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu tren garı mevkiinde meydana geldi. Sultan Feyza Acun idaresindeki 43 AHD 571 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen İsmail Efe Şaşer idaresindeki 10 VD 118, İlker Yanlızca idaresindeki 06 DVZ 706 plakalı araçlara arkadan çarptı. Çapmanın şiddetiyle araçlar savrularak önlerinde bekleyen Mustafa Aker yönetimindeki 43 ACR 780, Ender Soybudak yönetimindeki 64 NE 303, Ahmet Özkardeşler yönetimindeki 43 EE 484 plakalı araçlara çarptı. 6 araçlı zincirleme kazada 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışarak ağır yaralanan 10 VD 118 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Efe Şaşer ve Efe Sakarya'yı araçtan çıkardı. Diğer yaralılar İlker Yanlızca, Sultan Feyza Acun, Alihan Erçetin ve Duygu Yanlızca da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş

İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Felakete adım adım gitmiş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare

Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kayıp Burak'ın annesi konuştu: Kızdık ancak dövmedik

Kayıp Burak'ın annesi konuştu: Kızdık ancak dövmedik
Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL

Bu böceği öldüren servet ödeyecek
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.