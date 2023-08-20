KÜTAHYA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 3 KİŞİ YARALANDI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Yeni Mahalle kavşağında meydana geldi. Mehmet T. idaresindeki 43 ABF 950 plakalı araç ile Mustafa B. idaresindeki 43 SN 066 plakalı otomobil çarpıştı. Arkalarından gelen 43 AED 012 plakalı otomobilde yol ortasındaki araçlara çarptı. Kazada, araç sürücüleri Mehmet T., Mustafa B. ve yol ortasında kazayı inceleyen Serdar Y. (38) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)