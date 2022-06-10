Kütahya'da Zafer Meydanı yenileme çalışmaları başladı - Haberler

Kütahya'da, kentin simgelerinden Çinili Vazo'nun da yer aldığı Zafer Meydanı'nda yenileme çalışmaları törenle başladı.

Vali Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada, meydan çalışmasının tamamlanmasıyla Kütahya'nın geçmiş ve geleceği temsil eden güzel bir alana kavuşacağını söyledi.

Projenin, kurumlar arası iş birliğinin de en güzel şekilde yansıtıldığı bir çalışma olduğunu aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın destekleriyle belediyemiz ve ilgili kurullarla bu çalışma başladı. Çalışmanın burada kalmayacağını, diğer etaplarla da bütüncül bir proje olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu aks bilimin, kültürün ve medeniyetin insanlara tanıtılacağı alan için bir başlangıç. Bazen güzel şeylere ulaşmak için zorluk gibi görünen durumlar olabilir. Yeter ki sonraki adım güzelliklere atılsın. Burası da yeni güzellikler için bir süreliğine kapalı olacak. Sabır ve hizmetin devamlılığı için verilen destek için herkese şükranlarımı sunuyorum."

Belediye Başkanı Alim Işık da projenin 95 bin metrekare alanda gerçekleşecek, yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak projenin kente büyük bir değer katacağını dile getirdi.

AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ise konuşmalarında, meydanların şehirler için önemine değinerek projenin hayırlı olmasını diledi.

Tören, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın dua etmesi ve kurban kesimi ile sona erdi.