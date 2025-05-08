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Kütahya'da Yüzüncü Yıl Resim Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Kütahya'da Yüzüncü Yıl Resim Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
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Kütahya'da yapılan 'Yüzüncü Yıl Resim Yarışması' ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmanın birincisi Hacer Beyza Zeybek oldu. Törende konuşan dernek başkanı Yaşar Saygılı, sanatçılara yapılan desteğin önemini vurguladı.

Kütahya'da düzenlenen 'Yüzüncü Yıl Resim Yarışması'nda dereceye girenler eserlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği iş birliğiyle düzenlenen yarışma için ödül töreni düzenlendi.

Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan dernek başkanı Yaşar Saygılı, etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Saygılı, genç sanatçılara yapılan bu katkının, sanatsal gelişimi büyük oranda desteklediğini belirtti.

Yarışmanın jüri kurulunda yetkin isimlerin bulunduğunu da kaydeden Saygılı, "Yarışmamızın değerlendirme sürecinde sanatsal özgünlük, teknik yeterlilik ve tematik oluşturuculuk gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Bu anlamda jüri üyelerimiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Bayram Yıldız ile onursal başkanı Mehmet Sabri Tezcan, Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Unutkan ve ressam Meral Ülkebay'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışma sonuçlarına göre, Hacer Beyza Zeybek birinci, Zeynep Aydemir ikinci, Emre Can Kaya üçüncü olurken Rabia Efe ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Plaket ve teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sergi açılışı ve sergi gezilmesi ile program sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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