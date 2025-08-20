Kütahya'da Yük Treni Hemzemin Geçitte Çarpma İle Yaralanma

Kütahya'da Yük Treni Hemzemin Geçitte Çarpma İle Yaralanma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir kadına yük treni çarptı. Olay sonrası yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Sultan Gökçe (35), yük treninin çarpmasıyla yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasındaki Perli hemzemin geçidinde meydana geldi. Kütahya Otogar istikametinden Azot Fabrikası'na yönüne giden 75046 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Sultan Gökçe'ye çarptı. Gökçe yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Gökçe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz

Erdoğan'ın danışmanı bu fotoğrafa resmen ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü

Ordu kendi halkını savaş uçaklarıyla vurdu: Onlarca ölü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.