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Kütahya'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Hayatını Kaybetti

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.